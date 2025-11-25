غوتيريش: إقامة الدولة للفلسطينيين حق أصيل

10:41 م

الوكيل الإخباري- قال أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن من حق للشعب الفلسطيني الحق في الكرامة والعدالة وتقرير المصير، مؤكدا أن إقامة الدولة للفلسطينيين حق أصيل. اضافة اعلان





وأضاف، غوتيريش في رسالة قرأها رئيس ديوانه كورتيناي راتراي، خلال فعاليات اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني اليوم الثلاثاء، إن وكالو الأمم مالمتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) "تظل شريان حياة لملايين الفلسطينيين"، داعيا المجتمع الدولي إلى دعم هذه الوكالة في الضفة الغربية المحتلة، وفي غزة، وفي عملها مع اللاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء المنطقة".



وجدد دعوته لإنهاء الاحتلال غير القانوني للأرض الفلسطينية وإحراز تقدم لا رجعة فيه نحو حل الدولتين، وبما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

