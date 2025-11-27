رئيس ديوان المحاسبة: لم نقم بتعيين أي موظف بالديوان منذ عامين ونصف

وقال الحمادين خلال مناقشة موازنة الديوان لسنة 2026 في مجلس النواب، اليوم الخميس، إن الديوان يدقق 362 مؤسسة حكومية تخضع لرقابته.
وأضاف أن الديوان يركز على التكنولوجيا في الرقابة الإدارية على مؤسسات الدولة كما يعمل على إصدار التقارير بشكل ربعي حتى يتسنى لمجلس النواب القيام بدوره الرقابي.
وأشار الحمادين إلى أن الديوان يسير وفق خطة إصلاحية تتمثل بإطلاق الخطة الاستراتيجية للأعوام 2024-2027، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من المشاريع خاصة فيما يتعلق بالمساعدة في إصلاح القطاع العام المتمثل بتقييم وحدات الرقابة الداخلية، وإعداد برنامج تدريبي متخصص للجهات الخاضعة للرقابة.
