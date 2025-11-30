رئيس لجنة أمانة عمّان: خطة لسداد مديونية الأمانة بحلول عام 2036

وقال الشواربة خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة لسنة 2026 في مجلس النواب، اليوم الأحد، إن الموازنة ستكمل دراسة مشروع المسلخ في شباط المقبل ليصار لطرحه كفرصة استثمارية
وأضاف أن الأمانة استطاعت رفع حجم الأصول من 154 مليون دينار إلى 514 مليون دينار، لافتا إلى أن رفع الأصول يحسن الوضع الائتماني للأمانة.
وأشار الشواربة إلى أن الأمانة مستمرة في توسيع خدمات النقل العام داخل العاصمة، كما قامت لأول مرة بإطلاق 15 حافلة تعمل بالكهرباء على خط مجمع رغدان ومجمع صويلح.
وبيّن أن الأمانة استطاعت التحول إلكترونيا بشكل كامل، كما قامت بتحديث كافة الخدمات.
-
أخبار متعلقة
-
اتفاقية توأمة بين غرفتي صناعة عمّان ودمشق
-
وزير الاتصال الحكومي ينعي الزميل عبدالرزاق أبو هزيم
-
الحكومة توافق على تسوية غرامات المبتعثين وفق شروط محددة
-
مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشيرة البطاينة
-
اسماعيل الخطبا أميناً عاماً لوزارة الأوقاف
-
قرار حكومي هام حول خدمة العلم
-
الحكومة تصدر جملة من القرارات الهامة
-
رئيس لجنة أمانة عمّان: لا علاقة لنا بإدارة "عمرة" وسنعمل على توفير الخدمات وربط شبكات الطرق