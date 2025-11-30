رئيس لجنة أمانة عمّان: خطة لسداد مديونية الأمانة بحلول عام 2036

06:50 م

الوكيل الإخباري- كشف رئيس لجنة أمانة عمّان الكبرى يوسف الشواربة أن هناك خطة لسداد مديونية الأمانة المقدرة بنحو مليار دينار خلال 10 سنوات، أي بحلول عام 2036. اضافة اعلان





وقال الشواربة خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة لسنة 2026 في مجلس النواب، اليوم الأحد، إن الموازنة ستكمل دراسة مشروع المسلخ في شباط المقبل ليصار لطرحه كفرصة استثمارية



وأضاف أن الأمانة استطاعت رفع حجم الأصول من 154 مليون دينار إلى 514 مليون دينار، لافتا إلى أن رفع الأصول يحسن الوضع الائتماني للأمانة.



وأشار الشواربة إلى أن الأمانة مستمرة في توسيع خدمات النقل العام داخل العاصمة، كما قامت لأول مرة بإطلاق 15 حافلة تعمل بالكهرباء على خط مجمع رغدان ومجمع صويلح.



وبيّن أن الأمانة استطاعت التحول إلكترونيا بشكل كامل، كما قامت بتحديث كافة الخدمات.

