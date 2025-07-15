رئيس هيئة الأركان المشتركة يحضر ندوة "تحليل البيئة الاستراتيجية وإدارة المخاطر"

وأكد اللواء الركن الحنيطي خلال الندوة بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية ضرورة الاستفادة من الخبرات والكفاءات والفرص التي توفرها الكلية للدارسين، وبما ينعكس إيجاباً على مستوى التخطيط الاستراتيجي في ظل المتغيرات والتحديات التي تواجه الأمن الوطني الأردني.
واشتملت الندوة على عدة محاور أبرزها توحيد جهود الدولة وتكاملها على المستوى الوطني خلال مواجهة الأزمات المختلفة، إضافة الى الإعداد المسبق لخطط الطوارئ وآلية تعزيز الشراكة الاستراتيجية إقليمياً ودولياً.
وتهدف الندوة إلى تحليل المجريات والأحداث وأهم الدروس المستفادة، في ظل الأوضاع والتطورات التي تشهدها البيئة الاستراتيجية بقصد تطوير المفاهيم العملياتية وأساليب الحروب الحديثة والتقنيات الناشئة بشكل يسهم في تعزيز جاهزية القوات المسلحة الأردنية من خلال استخدام القدرات والإمكانيات المتوفرة بما ينسجم مع مستجدات البيئة الاستراتيجية.
وفي نهاية الندوة، أشاد رئيس هيئة الأركان المشتركة بمستوى الحوار وتبادل الأفكار والآراء في الكلية ومنهجيتها الواقعية في طرح الموضوعات على مختلف المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.
يشار إلى أن كلية الدفاع الوطني تهتم بإعداد عناصر قيادية من قطاعات الدولة المختلفة، من خلال دراسة وتحليل العناصر الأساسية المؤثرة في الأمن الوطني، وتأهيل نخبة من ضباط القوات المسلحة الأردنية والدول الشقيقة والصديقة، لإشغال مناصب مهمة وبارزة في أوقات السلم والحرب، وتثقيف القيادات المختلفة في مجال الأمن الوطني واستراتيجية الدولة، وإجراء الدراسات الاستراتيجية في القضايا المرتبطة بالأمن الوطني في الظروف الراهنة.
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