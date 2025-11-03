وفد من جمعية رجال الأعمال الجورجيين يزور البترا

الوكيل الإخباري- بحث نائب رئيس سلطة إقليم البترا التنموي السياحي مفوض الشؤون المالية والإدارية، الدكتور شاكر العدوان، مع وفد من جمعية رجال الأعمال الجورجيين، بحضور مدير مديرية السياحة في السلطة عماد هلالات، سبل التعاون المشترك في مجالات السياحة والاستثمار.

واستعراض العدوان خلال استقباله الوفد، التجربة التنموية التي تنفذها السلطة في تطوير الخدمات السياحية، إلى جانب عرض لأبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في مدينة البترا.



وضم الوفد الجورجي المدير التنفيذي للجمعية ليفان فيبخفادزه، والنائب الأول للمدير التنفيذي آكآكي ساغيراشفيلي.



وأعرب أعضاء الوفد عن إعجابهم بما حققته السلطة من إنجازات في مجالات التنمية السياحية والمحافظة على التراث العالمي في المدينة الوردية، مشيدين بمستوى الخدمات السياحية المقدمة للزوار.