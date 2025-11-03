وفد من جمعية رجال الأعمال الجورجيين يزور البترا

واستعراض العدوان خلال استقباله الوفد، التجربة التنموية التي تنفذها السلطة في تطوير الخدمات السياحية، إلى جانب عرض لأبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في مدينة البترا.
وضم الوفد الجورجي المدير التنفيذي للجمعية ليفان فيبخفادزه، والنائب الأول للمدير التنفيذي آكآكي ساغيراشفيلي.
وأعرب أعضاء الوفد عن إعجابهم بما حققته السلطة من إنجازات في مجالات التنمية السياحية والمحافظة على التراث العالمي في المدينة الوردية، مشيدين بمستوى الخدمات السياحية المقدمة للزوار.
وتجول الوفد في مدينة البترا الأثرية للاطلاع على معالمها التاريخية ومشروعاتها السياحية القائمة.
-
أخبار متعلقة
-
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي آل العواد وآل عباد
-
مندوباً عن جلالة الملك.. رئيس الوزراء يشارك في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في الدوحة
-
وزير العدل يحاضر في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية
-
الأمن يواصل تنظيم فعاليات الأسبوع التوعوي الجامعي "بالحوار نبني بيئة جامعية آمنة"
-
الجامعة الهاشمية تنظم مؤتمر "الخطاب الإعلامي" غدا
-
مستشفى الجامعة يدرج التخدير النصفي ضمن خدماته
-
الملك يزور المجلس القضائي الأردني ويوعز بتشكيل لجنة لتطوير القضاء
-
الزراعة: فتح باب استيراد زيت الزيتون قريبا