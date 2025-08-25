رئيس هيئة الأركان يستقبل وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين القوات المسلحة الأردنية وهيئة الأمم المتحدة، خاصة البرامج التي تطلقها الهيئة والمتعلقة بدمج المرأة وتمكينها في مختلف ميادين العمل العسكري، وذلك استمراراً لتنفيذ خطط القيادة العامة الهادفة لتعزيز دور المرأة وإيجاد بيئة داعمة للمرأة العسكرية.
وأكد اللواء الركن الحنيطي أن القوات المسلحة الأردنية مستمرة بعقد العديد من الاتفاقيات والمؤتمرات مع هيئات الأمم المتحدة في سبيل تطوير الشراكة الاستراتيجية والعمل العسكري المشترك، دعماً للمرأة العسكرية للوصول إلى المراكز القيادية ومواقع صنع القرار وضمان الحصول على فرص متكافئة.
