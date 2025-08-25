الإثنين 2025-08-25 03:15 م
 

رئيس هيئة الأركان يستقبل وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة

الوكيل الإخباري-   استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الاثنين، في مكتبه بالقيادة العامة، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة الدكتورة سيما بحوث والوفد المرافق لها.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين القوات المسلحة الأردنية وهيئة الأمم المتحدة، خاصة البرامج التي تطلقها الهيئة والمتعلقة بدمج المرأة وتمكينها في مختلف ميادين العمل العسكري، وذلك استمراراً لتنفيذ خطط القيادة العامة الهادفة لتعزيز دور المرأة وإيجاد بيئة داعمة للمرأة العسكرية.


وأكد اللواء الركن الحنيطي أن القوات المسلحة الأردنية مستمرة بعقد العديد من الاتفاقيات والمؤتمرات مع هيئات الأمم المتحدة في سبيل تطوير الشراكة الاستراتيجية والعمل العسكري المشترك، دعماً للمرأة العسكرية للوصول إلى المراكز القيادية ومواقع صنع القرار وضمان الحصول على فرص متكافئة.

 
 
