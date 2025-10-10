الجمعة 2025-10-10 05:04 م
 

17 شهيدا في قطاع غزة خلال 24 ساعة

ا
أرشيفية
 
الجمعة، 10-10-2025 04:10 م

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة في غزة، انه وصل إلى مستشفيات القطاع 17 شهيدا، و 71 جريحا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 67,211 شهيدا و 169,961 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.


وأضافت، بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار الماضي 13,598 شهيدا و 57,849 إصابة.

 
 
