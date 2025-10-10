17 شهيدا في قطاع غزة خلال 24 ساعة

وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 67,211 شهيدا و 169,961 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.
وأضافت، بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار الماضي 13,598 شهيدا و 57,849 إصابة.
