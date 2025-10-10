17 شهيدا في قطاع غزة خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة في غزة، انه وصل إلى مستشفيات القطاع 17 شهيدا، و 71 جريحا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 67,211 شهيدا و 169,961 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.