عجلون: المواقع الطبيعية والأثرية تجذب الزوار وتعزز التنمية المستدامة

05:13 م

الوكيل الإخباري- شهدت محافظة عجلون اليوم حركة سياحية نشطة في مختلف المواقع السياحية والأثرية والطبيعية وسط أجواء معتدلة ساهمت في تنشيط الحركة الاقتصادية في المنشآت والمرافق السياحية والخدمية.





وقال رئيس لجنة مجلس محافظة عجلون المهندس معاوية عناب، إن النشاط السياحي الملحوظ الذي تشهده المحافظة يعكس نجاح الجهود المبذولة للنهوض بالقطاع السياحي من خلال تحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات في المواقع المختلفة، مشيراً إلى أن مجلس المحافظة يولي اهتماماً خاصاً لدعم المشاريع السياحية والبيئية التي تسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل لأبناء المنطقة.



وأشار مدير محمية غابات عجلون للمحيط الحيوي عدي القضاة، إلى أن المحمية تشهد تزايداً في أعداد الزوار خلال عطلة نهاية الأسبوع نتيجة ما توفره من تجربة بيئية مميزة، مبيناً أن الإقبال يعزز من أهمية الحفاظ على التنوع الحيوي وتنظيم الأنشطة السياحية بشكل مستدام مما يساهم في حماية البيئة وخدمة المجتمع المحلي.



وبين أصحاب المنتجعات السياحية في المحافظة فهيم الصمادي وسعيد فريحات، أن المواقع السياحية في عجلون أصبحت مقصداً للعائلات والزوار من مختلف المحافظات لما تقدمه من خدمات متميزة تجمع بين الراحة والطبيعة الساحرة .



وأوضحا أن الموسم السياحي الحالي يشهد نشاطاً غير مسبوق في الإقبال على المنتجعات والمرافق السياحية، مؤكدين أهمية استمرار الدعم الحكومي لمشاريع السياحة الريفية والبيئية لما لها من أثر مباشر على تنشيط الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل لأبناء المجتمع المحلي.

