الجمعة 2025-10-10 02:34 م
 

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الجمعة

أرشيفية
 
الجمعة، 10-10-2025 11:58 ص
الوكيل الإخباري-  بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، الجمعة، 80.8 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 77.8 دينار لجهة الشراء.اضافة اعلان


كما بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و 18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة 92.1 دينارا و71.6 و54.3 دينار على التوالي.
 
 
