تعرف على أسعار الذهب في الأردن الجمعة

11:58 ص

الوكيل الإخباري- بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، الجمعة، 80.8 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 77.8 دينار لجهة الشراء.





كما بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و 18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة 92.1 دينارا و71.6 و54.3 دينار على التوالي.