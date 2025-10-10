الجمعة 2025-10-10 05:04 م
 

إسرائيل تنشر قائمة بأسماء 250 أسيرا يرتقب الإفراج عنهم ضمن اتفاق التبادل

الأسير مروان البرغوثي
 
الجمعة، 10-10-2025 04:22 م

الوكيل الإخباري- نشرت وزارة العدل الإسرائيلية، الجمعة، قائمة تضم أسماء 250 أسيرا فلسطينيا يُرتقب الإفراج عنهم في إطار اتفاق التبادل مع حركة حماس في مقابل المحتجزين الإسرائيليين في غزة.

ولا تتضمّن القائمة أسماء عدد من القيادات الفلسطينية البارزة، على غرار مروان البرغوثي وأحمد سعدات وحسن سلامة.


وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال، إن مهلة تسليم المحتجزين الـ 72 ساعة بدأت، إذ سيتم في نهايتها إطلاق سراحهم.


وقال المتحدث "قواتنا متمركزة عند الخط الأصفر في قطاع غزة والجنود سيعملون على إزالة أي تهديد".


وأفادت الشرطة الإسرائيلية باستكمال الاستعدادات لزيارة الرئيس ترامب المرتقبة إلى إسرائيل الاثنين المقبل.


وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ليلة الخميس، عن التوصل إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطته لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، ويقضي بإنهاء الحرب على قطاع غزّة، وانسحاب الاحتلال منه، ودخول المساعدات الإنسانية، وتبادل الأسرى.


ومنذ السابع من تشرين الأول اكتوبر 2023، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، أدت إلى استشهاد أكثر من 67 ألف فلسطيني، وإصابة نحو 170 ألف آخرين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.

 
 
