إسرائيل تنشر قائمة بأسماء 250 أسيرا يرتقب الإفراج عنهم ضمن اتفاق التبادل

ولا تتضمّن القائمة أسماء عدد من القيادات الفلسطينية البارزة، على غرار مروان البرغوثي وأحمد سعدات وحسن سلامة.
وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال، إن مهلة تسليم المحتجزين الـ 72 ساعة بدأت، إذ سيتم في نهايتها إطلاق سراحهم.
وقال المتحدث "قواتنا متمركزة عند الخط الأصفر في قطاع غزة والجنود سيعملون على إزالة أي تهديد".
وأفادت الشرطة الإسرائيلية باستكمال الاستعدادات لزيارة الرئيس ترامب المرتقبة إلى إسرائيل الاثنين المقبل.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ليلة الخميس، عن التوصل إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطته لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، ويقضي بإنهاء الحرب على قطاع غزّة، وانسحاب الاحتلال منه، ودخول المساعدات الإنسانية، وتبادل الأسرى.
ومنذ السابع من تشرين الأول اكتوبر 2023، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، أدت إلى استشهاد أكثر من 67 ألف فلسطيني، وإصابة نحو 170 ألف آخرين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.
-
أخبار متعلقة
-
17 شهيدا في قطاع غزة خلال 24 ساعة
-
عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى
-
بدء عودة آلاف النازحين إلى وسط وشمال غزة بعد وقف إطلاق النار
-
مصادر إسرائيلية: الجيش يواصل انسحابه من غزة وفق الاتفاق
-
مسؤولان: الولايات المتحدة ستنشر 200 عسكري ضمن قوة مهام لغزة
-
رغم وقف إطلاق النار.. غارة وقصف مدفعي على مدينتي خان يونس وغزة
-
مجلس الوزراء الإسرائيلي يوافق على اتفاق وقف الحرب في غزة
-
بعد ارتقائها في القطاع .. مريم أبو دقة تفوز بجائزة "بطل حرية الصحافة العالمية"