الأسهم الأوروبية تنخفض وتتكبد خسائر أسبوعية

07:41 م

الوكيل الإخباري- انخفضت الأسهم الأوروبية عند الإغلاق اليوم الجمعة، متكبدة خسائر أسبوعية بعد أن هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصين بموجة جديدة من زيادات الرسوم الجمركية، ووسط أزمة سياسية في فرنسا، مع توقُّع إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون تعيين رئيس وزراء جديد قريباً. اضافة اعلان





وخسر مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 1.1 بالمئة عند الإغلاق، مع تراجع معظم القطاعات والبورصات الرئيسية، وفقًا لشبكة (سي إن بي سي) .



وانخفض مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.9 بالمئة، وتكبد مؤشر داكس الألماني خسارة بنسبة 1.3 بالمئة، وخسر مؤشر كاك 40 الفرنسي بنحو 1.53 بالمئة عند الإغلاق.

