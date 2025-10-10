الأسهم الأوروبية تنخفض وتتكبد خسائر أسبوعية

وخسر مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 1.1 بالمئة عند الإغلاق، مع تراجع معظم القطاعات والبورصات الرئيسية، وفقًا لشبكة (سي إن بي سي) .
وانخفض مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.9 بالمئة، وتكبد مؤشر داكس الألماني خسارة بنسبة 1.3 بالمئة، وخسر مؤشر كاك 40 الفرنسي بنحو 1.53 بالمئة عند الإغلاق.
