بدء تطبيق تعديلات تعليمات المعايير والشروط الواجب توافرها في مدققي الحسابات

الوكيل الإخباري- دخلت التعديلات التي أجرتها هيئة الأوراق المالية على تعليمات المعايير والشروط الواجب توافرها في مدققي الحسابات المؤهلين لتدقيق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية وإشرافها حيز التنفيذ من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

اضافة اعلان