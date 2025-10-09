بدء تطبيق تعديلات تعليمات المعايير والشروط الواجب توافرها في مدققي الحسابات
الخميس، 09-10-2025
01:59 م
https://www.alwakeelnews.com/story/749234
تم نسخ الرابط
الوكيل الإخباري-
دخلت التعديلات التي أجرتها هيئة الأوراق المالية على تعليمات المعايير والشروط الواجب توافرها في مدققي الحسابات المؤهلين لتدقيق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية وإشرافها حيز التنفيذ من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
اضافة اعلان
وتهدف التعديلات إلى مواكبة أفضل الممارسات العالمية وفق أعلى المعايير الدولية وتحسين الأداء في عمل مدققي الحسابات بما يخدم الأهداف الاستراتيجية للهيئة المتمثلة بحماية المستثمرين والسوق المالي من المخاطر المحتملة، وتنظيم وتطوير السوق بما يكفل تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية.