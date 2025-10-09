الخميس 2025-10-09 02:56 م
 

بدء تطبيق تعديلات تعليمات المعايير والشروط الواجب توافرها في مدققي الحسابات

مبنى هيئة الاوراق المالية
هيئة الأوراق المالية
 
الخميس، 09-10-2025 01:59 م

الوكيل الإخباري-   دخلت التعديلات التي أجرتها هيئة الأوراق المالية على تعليمات المعايير والشروط الواجب توافرها في مدققي الحسابات المؤهلين لتدقيق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية وإشرافها حيز التنفيذ من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

اضافة اعلان

 

وتهدف التعديلات إلى مواكبة أفضل الممارسات العالمية وفق أعلى المعايير الدولية وتحسين الأداء في عمل مدققي الحسابات بما يخدم الأهداف الاستراتيجية للهيئة المتمثلة بحماية المستثمرين والسوق المالي من المخاطر المحتملة، وتنظيم وتطوير السوق بما يكفل تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية.

 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية الأردن: مستعدون لإدخال المساعدات لغزة فور إزالة "إسرائيل" القيود

5ف

فيديو منوع الناشط الفلسطيني محمود العمودي : سلام على كل من في غزة

5فغ

فيديو منوع "ياغزة نوارة".. شباب يغنون بشوارع غزة بعد الاعلان عن انتهاء الحرب رسميا

4

فيديو منوع مشاهد تفرح القلوب من غزة

5قف

فيديو منوع الله أكبر الله اكبر.. اهالي القطاع يحتفلون بالشوارع بعد الاعلان عن التوصل لاتفاق ينهي العدوان المستمر من عامين

قفل

فيديو منوع بالتكبير والدموع.. فرحة اهالي غزة بالتوصل لاتفاق ووقف الحرب

ع

فيديو منوع فرحة عارمة للأطفال من خيم النزوح في القطاع بعد الإعلان عن اتفاق ينهي الحرب على غزة

5قفغ

المرأة والجمال طرق فعّالة لاستعادة صحة شعرك



 
 





الأكثر مشاهدة