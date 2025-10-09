الخميس 2025-10-09 06:00 م
 

انخفاض كبير ومفاجئ على أسعار الذهب محليًا في التسعيرة الثالثة

الخميس، 09-10-2025 05:32 م
الوكيل الإخباري-  شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم الخميس، انخفاضًا كبيرًا ومفاجئًا وفق التسعيرة الثالثة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


وبحسب التسعيرة الجديدة، بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 ، "الأكثر طلبًا في السوق المحلية" ، 81.9 دينارًا للبيع و 78.9 دينارًا للشراء.

وتالياً التسعيرة: 


Image1_1020259173041353688769.jpg
 
 
