الخميس 2025-10-09 11:53 ص
 

انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن الخميس

الذهب
الذهب
 
الخميس، 09-10-2025 10:18 ص

الوكيل الإخباري-    انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية الخميس، إذ بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر طلبا من المواطنين، 82.0 دينارا لغايات البيع لدى محالّ الصياغة، مقابل 79. دينارا لغايات الشراء.

وبلغ سعر الغرام الواحد من الذهب لعيارات 24 و18 و14 إلى 94. دينارا و72.7 دينارا و55.2 دينارا على الترتيب، لغايات البيع لدى محالّ الصياغة.

اضافة اعلان

 


Image1_1020259102229753061090.jpg

 
 
gnews

أحدث الأخبار

لبل

فن ومشاهير لم يصور في لبنان.. عرض برنامج "ذا فويس" في هذا الموعد

تعبيرية

اقتصاد محلي ارتفاع التضخم في الأردن بنسبة 1.85% خلال 9 أشهر

مديرية الأمن العام

أخبار محلية الأمن العام يحذر من الانزلاقات خلال هطول الأمطار

مصادر إسرائيلية: إعادة جثث المحتجزين قد تستغرق أكثر من 72 ساعة

فلسطين مصادر إسرائيلية: إعادة جثث المحتجزين قد تستغرق أكثر من 72 ساعة

المستشار الألماني فريدريش ميرتس

فلسطين المستشار الألماني: ما زلنا نراقب الوضع بشأن اتفاق غزة

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الأردن يرحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة

مضخة في بئر النفط

أسواق ومال استقرار أسعار النفط عالميا

قل

فن ومشاهير التعاون الأول بين نادين نسيب نجيم وظافر العابدين في دراما رمضان 2026



 
 



الأكثر مشاهدة