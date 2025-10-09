الأمن العام يحذر من الانزلاقات خلال هطول الأمطار

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - حذرت مديرية الأمن العام من الانزلاقات في الطرقات خلال هطول الأمطار بمناطق مختلفة من المملكة، اليوم الخميس.

ودعت مديرية الأمن العام، إلى ضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء القيادة في تلك المناطق بسبب تشكل طبقة لزجة مما يزيد من إمكانية تشكل الإنزلاقات.