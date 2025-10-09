الخميس 2025-10-09 11:52 ص
 

الأمن العام يحذر من الانزلاقات خلال هطول الأمطار

مديرية الأمن العام
مديرية الأمن العام
 
الخميس، 09-10-2025 11:48 ص

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   حذرت مديرية الأمن العام من الانزلاقات في الطرقات خلال هطول الأمطار بمناطق مختلفة من المملكة، اليوم الخميس.

ودعت مديرية الأمن العام، إلى ضرورة توخي أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء القيادة في تلك المناطق بسبب تشكل طبقة لزجة مما يزيد من إمكانية تشكل الإنزلاقات.

 

بدأ هطول الأمطار  في مناطق عدة بالمملكة، خاصة في المناطق الشمالية .

ويتوقع بإذن الله هطول زخات من المطر على فترات في شمال المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى والشرقية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار في مناطق البادية، وفق الارصاد الجوية .

 
 
