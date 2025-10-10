الجمعة 2025-10-10 05:03 م
 

"نموذجية اليرموك" تحصد ميداليات ذهبية وبرونزية في الأولمبياد الدولي للأمن السيبراني للناشئين

جانب من المشاركة الأردنية
 
الجمعة، 10-10-2025 04:15 م

الوكيل الإخباري- فاز طلبة المدرسة النموذجية لجامعة اليرموك بعدد من الميداليات الذهبية والبرونزية في الأولمبياد الدولي للأمن السيبراني للناشئين 2025، الذي أُقيم عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة 22 دولة من آسيا وأوروبا وأفريقيا وأمريكا الشمالية.

وبحسب بيان صادر عن الجامعة اليوم الجمعة، فقد أشرف على تدريب الفريق المشارك المعلم علي الدبابي، حيث تأهل الفريق لتمثيل المملكة الأردنية الهاشمية في المسابقة الدولية للذكاء الاصطناعي للناشئين المقرر عقدها في الصين نهاية العام الحالي.


وتضمن الأولمبياد سلسلة من المراحل والاختبارات في مجالات الأمن السيبراني والبرمجة وكيفية التعامل مع الهجمات الإلكترونية، بهدف تعزيز مهارات الطلبة في أمن المعلومات والفضاء الرقمي.
وجاءت نتائج طلبة المدرسة النموذجية على النحو الآتي:


الميدالية الذهبية: عبدالله خالد مياس، عبادة مهيب عواودة، إبراهيم بلال الشياب، محمد رضوان الروسان، أحمد شطناوي، همام المنسي.
فيما حصلت الطالبة نور العزام على الميدالية البرونزية.


ويأتي هذا الإنجاز تأكيدًا لحرص جامعة اليرموك ومدرستها النموذجية على دعم الإبداع والتميز في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وتعزيز مشاركة الطلبة في المسابقات الدولية التي تسهم في صقل مهاراتهم ومواكبة التطورات التقنية العالمية.

 
 
