"نموذجية اليرموك" تحصد ميداليات ذهبية وبرونزية في الأولمبياد الدولي للأمن السيبراني للناشئين

وبحسب بيان صادر عن الجامعة اليوم الجمعة، فقد أشرف على تدريب الفريق المشارك المعلم علي الدبابي، حيث تأهل الفريق لتمثيل المملكة الأردنية الهاشمية في المسابقة الدولية للذكاء الاصطناعي للناشئين المقرر عقدها في الصين نهاية العام الحالي.
وتضمن الأولمبياد سلسلة من المراحل والاختبارات في مجالات الأمن السيبراني والبرمجة وكيفية التعامل مع الهجمات الإلكترونية، بهدف تعزيز مهارات الطلبة في أمن المعلومات والفضاء الرقمي.
وجاءت نتائج طلبة المدرسة النموذجية على النحو الآتي:
الميدالية الذهبية: عبدالله خالد مياس، عبادة مهيب عواودة، إبراهيم بلال الشياب، محمد رضوان الروسان، أحمد شطناوي، همام المنسي.
فيما حصلت الطالبة نور العزام على الميدالية البرونزية.
ويأتي هذا الإنجاز تأكيدًا لحرص جامعة اليرموك ومدرستها النموذجية على دعم الإبداع والتميز في مجالات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وتعزيز مشاركة الطلبة في المسابقات الدولية التي تسهم في صقل مهاراتهم ومواكبة التطورات التقنية العالمية.
-
أخبار متعلقة
-
التنمية الاجتماعية تطلق ورشة لاعتماد برامج مهنة العمل الاجتماعي بدعم كندي
-
محاضرة في الأغوار الشمالية عن أهمية التشخيص المبكر للأطفال ذوي الإعاقة
-
مواطنو لواء بني عبيد يشتكون من القراءات التقديرية لعدادات المياه
-
السفير القاضي يقدم أوراق اعتماده لملك هولندا
-
بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
-
بلدية الرصيفة تبدأ حملة صيانة استعدادا لفصل الشتاء
-
وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفيًا مع نظيره البرتغالي
-
نشطاء بيئيون: غابات عجلون ذاكرة الطبيعة وثروة وطنية يجب صونها