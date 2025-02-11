"سانا": الأردن يعفي الشاحنات السورية من جميع الرسوم

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الوكيل الإخباري- قال مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية مازن علوش إن الأردن وافق على إعفاء على إعفاء الشاحنات السورية الداخلة إلى الأراضي الأردنية من جميع الرسوم التي كانت مفروضة سابقاً. اضافة اعلان





وأضاف علوش لوكالة الأنباء السورية "سانا" أن "القرار جاء بعد التنسيق والتواصل بين الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، وكلٍ من وزارة التجارة والصناعة والتموين ووزارة النقل في المملكة الأردنية الهاشمية".



وأردف: "أثمرت جلسات ومباحثات الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية ووزارة التجارة التركية عن قرار رفع القيود المفروضة على تصدير البضائع والمنتجات السورية إلى داخل الأسواق التركية، إلى جانب فتح أراضيها لإعادة تفعيل حركة تصدير البضائع ترانزيت إلى الدول الأجنبية.



"الهيئة تعرب عن عمق تقديرها لهذا القرار، وتتوجه بالشكر والامتنان للحكومة الأردنية والجهات المعنية على جهودها الحثيثة في تسهيل حركة النقل والتبادل التجاري بين البلدين، بما يعكس عمق العلاقات الأخوية بين سوريا والأردن، ويسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك".