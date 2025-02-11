"سانا": الأردن يعفي الشاحنات السورية من جميع الرسوم

وأضاف علوش لوكالة الأنباء السورية "سانا" أن "القرار جاء بعد التنسيق والتواصل بين الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، وكلٍ من وزارة التجارة والصناعة والتموين ووزارة النقل في المملكة الأردنية الهاشمية".
وأردف: "أثمرت جلسات ومباحثات الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية ووزارة التجارة التركية عن قرار رفع القيود المفروضة على تصدير البضائع والمنتجات السورية إلى داخل الأسواق التركية، إلى جانب فتح أراضيها لإعادة تفعيل حركة تصدير البضائع ترانزيت إلى الدول الأجنبية.
"الهيئة تعرب عن عمق تقديرها لهذا القرار، وتتوجه بالشكر والامتنان للحكومة الأردنية والجهات المعنية على جهودها الحثيثة في تسهيل حركة النقل والتبادل التجاري بين البلدين، بما يعكس عمق العلاقات الأخوية بين سوريا والأردن، ويسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك".
-
أخبار متعلقة
-
بحث التعاون الأكاديمي بين جامعة اليرموك والكلية الجامعية الماليزية
-
الجامعة العربية: موقف الأردن ومصر من تهجير الفلسطينيين في منتهى القوة
-
مشاركة أردنية لافتة في مؤتمر الاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات بالكويت
-
مدير الأمن العام يرعى جلسة حوارية بعنوان معالجة الاكتظاظ في أماكن الاحتجاز
-
رئيس هيئة الأركان المشتركة يكرم ضابطين
-
بحث تعزيز التعاون بين البريد و"الأحوال المدنية"
-
الأردنيون اشتروا أكثر من 1.2 مليون أسطوانة خلال المنخفض
-
بي بي سي: ترامب سيواجه مقاومة شديدة من الملك عبد الله الثاني في البيت الأبيض اليوم