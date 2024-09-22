سلطة إقليم البترا تشارك في منتدى دولي لتطوير السياحة

الوكيل الإخباري- شاركت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي (PDTRA) بالمنتدى الدولي لتطوير الثقافة والسياحة في مدن طريق الحرير، والذي عقد في الصين بمشاركة أكثر من 28 دولة و68 مدينة عالمية.

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وركز المنتدى على دور الثقافة والسياحة كمحركات لمستقبل مستدام، قبل أسبوع من الاحتفال باليوم العالمي للسياحة 2024 الذي يأتي هذا العام تحت شعار "السياحة والسلام".



وأكد نائب رئيس مجلس مفوضي السلطة المهندس حمزة العلياني خلال كلمة في المؤتمر، أن مدينة البترا تمثل رمزا قويا للتراث الإنساني المشترك، موضحا أن البترا ليست مجرد موقع أثري عالمي شهير، بل هي منظر ثقافي حي، حيث تعتبر مجتمعات البترا جزءا من التراث الثقافي غير المادي (ICH) المعترف به من قبل اليونسكو.



وأشار إلى جهود السلطة في دعم المجتمعات وتنويع مصادر دخلها عبر استهداف أسواق جديدة، وخصوصا من الدول الآسيوية مثل الصين.