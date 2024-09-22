سلطة إقليم البترا تشارك في منتدى دولي لتطوير السياحة

وركز المنتدى على دور الثقافة والسياحة كمحركات لمستقبل مستدام، قبل أسبوع من الاحتفال باليوم العالمي للسياحة 2024 الذي يأتي هذا العام تحت شعار "السياحة والسلام".
وأكد نائب رئيس مجلس مفوضي السلطة المهندس حمزة العلياني خلال كلمة في المؤتمر، أن مدينة البترا تمثل رمزا قويا للتراث الإنساني المشترك، موضحا أن البترا ليست مجرد موقع أثري عالمي شهير، بل هي منظر ثقافي حي، حيث تعتبر مجتمعات البترا جزءا من التراث الثقافي غير المادي (ICH) المعترف به من قبل اليونسكو.
وأشار إلى جهود السلطة في دعم المجتمعات وتنويع مصادر دخلها عبر استهداف أسواق جديدة، وخصوصا من الدول الآسيوية مثل الصين.
وقال إنه تم خلال المنتدى بحث سبل تعزيز التعاون السياحي بين الأردن والصين، بهدف إبراز البترا كمدينة رئيسية على طريق الحرير وجذب السياح للاستمتاع بالمنتجات الفريدة التي تقدمها.
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