سلطة العقبة تنفي إقامة حفل غنائي في بيت الشريف الحسين بن علي

وأكدت السلطة في بيان، أن الحفل أقيم بالمساحة المخصصة للفعاليات السياحية في قلعة العقبة الأثرية، ولم يقام في بيت الشريف الحسين بن علي، مشيرة إلى أن الحفل نظم من خلال شركة خاصة، لعدد محدود من السياح.
وأضافت أنه العمل جارٍ على تقييم الوضع لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
