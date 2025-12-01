شاشات لبث مباريات المنتخب الوطني في كأس العرب 2025- جدول

وتأتي هذه الخطوة لإتاحة الفرصة أمام الجمهور الأردني لدعم وتشجيع المنتخب الوطني لكرة القدم، حيث يتخلل عرض المباريات فقرات غنائية وطنية . .
وبينت الوزارة أماكن عرض المباريات على النحو التالي :
العاصمة : مدينة الحسين للشباب - صالة الأمير حمزة الرياضية
الزرقاء : مدينة الأمير محمد للشباب - الصالة الرياضية
إربد: مدينة الحسن للشباب - الصالة الرئيسية (الجمنازيوم)
العقبة: مدينة الأمير حمزة للشباب – ساحة المدينة
مادبا: مدينة الأمير هاشم بن عبد الله الثاني للشباب - الصالة الرياضية
الكرك: مدينة الأمير فيصل للشباب – الصالة الرياضية
-
أخبار متعلقة
-
وزير الداخلية ومدير الأمن العام يزوران إدارة حماية الأسرة والأحداث
-
وزير الطاقة: استيراد 200 ألف أسطوانة غاز بلاستيكية عن طريق احدى الشركات
-
توقيف مدير سابق لجمعية مساعدات
-
وزير الطاقة: إعفاء المشترك من رسوم إعادة التيار الكهربائي بعد الفصل الأول ولا توجه لزيادة الرسوم عن ثلاثة دنانير
-
وزير الإدارة المحلية: 8 آلاف عامل غير مثبت في البلديات
-
وزير الإدارة المحلية: وحدات رقابة داخلية في 81 بلدية وتوجه لإنشاء وحدات مركزية للبلديات النائية
-
وزير الزراعة: تعويض المزارعين عن خسائرهم في حالات الجفاف والسيول والعواصف والثلوج
-
وزارة المياه تضبط بئرا وحفارة مخالفتين واعتداءات على خط ناقل في 3 محافظات