شاشات لبث مباريات المنتخب الوطني في كأس العرب 2025- جدول

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الشباب عن تجهيز صالات المدن الرياضية لعرض مباريات المنتخب الوطني لكرة القدم خلال مشاركته في بطولة كأس العرب على شاشات عملاقة، وستقوم الوزارة بفتح الصالات الرياضية في المدن الرياضية لاستقبال الجماهير وعرض المباريات بدءًا من المباراة الأولى للمنتخب التي ستقام يوم الأربعاء الموافق 3 كانون الأول، أمام المنتخب الإماراتي الشقيق وذلك قبل ساعتين من موعد بدء المباراة.



وتأتي هذه الخطوة لإتاحة الفرصة أمام الجمهور الأردني لدعم وتشجيع المنتخب الوطني لكرة القدم، حيث يتخلل عرض المباريات فقرات غنائية وطنية . .

وبينت الوزارة أماكن عرض المباريات على النحو التالي :