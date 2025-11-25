شراكة جديدة بين الاقتصاد الرقمي واليرموك لتأسيس مختبر متطور لصناعة الألعاب الإلكترونية

06:32 م

الوكيل الإخباري- وقعت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وجامعة اليرموك، اليوم، مذكرة تفاهم لإنشاء مختبر متطور لصناعة وتصميم الألعاب الإلكترونية داخل الحرم الجامعي، وذلك ضمن إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية (2023–2027)، وبما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي، وجهود الوزارة في دعم المهارات الرقمية والصناعات الإبداعية.





وتهدف المذكرة، التي وقعها وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، ورئيس جامعة اليرموك الأستاذ الدكتور مالك الشرايري، إلى توفير بيئة تعليمية وتدريبية متكاملة للطلبة، تسهم في صقل مهاراتهم العملية، وتعزيز مواءمة تخصصاتهم الأكاديمية مع متطلبات سوق العمل في القطاع الرقمي.



وبموجب الاتفاقية، ستتولى الوزارة تجهيز المختبر بالمعدات والتقنيات اللازمة لتصميم وتطوير الألعاب الإلكترونية، إلى جانب التعاون مع الجامعة في تنظيم الورش التدريبية والفعاليات التقنية المتخصصة، خاصة في ظل استحداث الجامعة مؤخرًا لتخصص "الواقع الرقمي وتطوير الألعاب"، ما يعكس جاهزيتها الأكاديمية واللوجستية لدعم هذا المجال الحيوي.



وأكد الوزير سميرات أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي ضمن توجه الوزارة لتوسيع الشراكات مع الجامعات الأردنية بهدف تمكين الشباب وتعزيز فرصهم في الاقتصاد الرقمي، مشيرًا إلى أن صناعة الألعاب الإلكترونية باتت قطاعًا واعدًا يوفر فرصًا إبداعية حقيقية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني. وأضاف: "لم تعد هذه الصناعة ترفًا، بل أصبحت مجالًا استراتيجيًا يستوجب الاستثمار في الطاقات الشبابية وربط التعليم بمتطلبات السوق."



من جهته، أعرب الشرايري عن اعتزازه بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، مؤكدًا أن جامعة اليرموك كانت من أوائل الجامعات التي بادرت إلى استحداث تخصصات تواكب التطورات التكنولوجية العالمية، مشيرًا إلى أن إنشاء هذا المختبر يشكّل إضافة نوعية لمسيرة الجامعة الأكاديمية والبحثية، ويعزز من قدرتها على تخريج كفاءات قادرة على المنافسة في الأسواق الرقمية.



وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لتعزيز الابتكار الرقمي في مختلف المحافظات، بما يتوافق مع رؤية جامعة اليرموك في دعم الشباب الجامعي وتعزيز أفكارهم الإبداعية والريادية، الأمر الذي يتيح الفرصة لتحويل هذه الأفكار الإبداعية إلى منتجات تقنية قابلة للتطوير والتسويق محليًا وإقليميًا، بما يسهم في ترسيخ مكانة الأردن كمركز إقليمي لصناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية في المنطقة.