شراكة جديدة بين الاقتصاد الرقمي واليرموك لتأسيس مختبر متطور لصناعة الألعاب الإلكترونية

وتهدف المذكرة، التي وقعها وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، ورئيس جامعة اليرموك الأستاذ الدكتور مالك الشرايري، إلى توفير بيئة تعليمية وتدريبية متكاملة للطلبة، تسهم في صقل مهاراتهم العملية، وتعزيز مواءمة تخصصاتهم الأكاديمية مع متطلبات سوق العمل في القطاع الرقمي.
وبموجب الاتفاقية، ستتولى الوزارة تجهيز المختبر بالمعدات والتقنيات اللازمة لتصميم وتطوير الألعاب الإلكترونية، إلى جانب التعاون مع الجامعة في تنظيم الورش التدريبية والفعاليات التقنية المتخصصة، خاصة في ظل استحداث الجامعة مؤخرًا لتخصص "الواقع الرقمي وتطوير الألعاب"، ما يعكس جاهزيتها الأكاديمية واللوجستية لدعم هذا المجال الحيوي.
وأكد الوزير سميرات أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي ضمن توجه الوزارة لتوسيع الشراكات مع الجامعات الأردنية بهدف تمكين الشباب وتعزيز فرصهم في الاقتصاد الرقمي، مشيرًا إلى أن صناعة الألعاب الإلكترونية باتت قطاعًا واعدًا يوفر فرصًا إبداعية حقيقية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني. وأضاف: "لم تعد هذه الصناعة ترفًا، بل أصبحت مجالًا استراتيجيًا يستوجب الاستثمار في الطاقات الشبابية وربط التعليم بمتطلبات السوق."
من جهته، أعرب الشرايري عن اعتزازه بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، مؤكدًا أن جامعة اليرموك كانت من أوائل الجامعات التي بادرت إلى استحداث تخصصات تواكب التطورات التكنولوجية العالمية، مشيرًا إلى أن إنشاء هذا المختبر يشكّل إضافة نوعية لمسيرة الجامعة الأكاديمية والبحثية، ويعزز من قدرتها على تخريج كفاءات قادرة على المنافسة في الأسواق الرقمية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لتعزيز الابتكار الرقمي في مختلف المحافظات، بما يتوافق مع رؤية جامعة اليرموك في دعم الشباب الجامعي وتعزيز أفكارهم الإبداعية والريادية، الأمر الذي يتيح الفرصة لتحويل هذه الأفكار الإبداعية إلى منتجات تقنية قابلة للتطوير والتسويق محليًا وإقليميًا، بما يسهم في ترسيخ مكانة الأردن كمركز إقليمي لصناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية في المنطقة.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس الأعيان يُجري مباحثات مع نظيره الياباني في طوكيو
-
المعونة الوطنية: تأهيل 550 أسرة لسوق العمل
-
وزارة البيئة: ترخيص 3 شركات لجمع وتخزين بطاريات السيارات الكهربائية المستعملة
-
في اتصال هاتفي .. الملك وولي العهد السعودي يبحثان التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية
-
ألمانيا تثمن دور الأردن في الاستقرار الإقليمي وتؤكد دعمها لحل الدولتين
-
افتتاح معرض للحرف اليدوية بضاحية الأمير الحسن
-
بدء تنفيذ المسح الوطني للشباب 2025 غدا
-
الملك يدعو لتبني نهج حكومي موحد يسهم في تبسيط الإجراءات على المستثمر