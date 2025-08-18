ضبط سرعات تجاوزت ضعف المقررة على الطرق الخارجية

وقال مندوب إدارة الدوريات الخارجية إن جميع الطرق الخارجية تشهد حركة سير نشطة وانسيابية، مؤكداً الجاهزية التامة للتعامل مع أي عوائق تؤثر على الحركة المرورية.
وأشار إلى ضبط عدد من مخالفات السرعات المتهورة بالرغم من استمرار التحذير والتنبيه من خطورة ارتكابها، حيث تم ضبط مركبة تسير بسرعة من 100 إلى 192 كم/ساعة، وضبط مركبة أخرى تسير بسرعة من 100 إلى 182 كم/ساعة على طريق شويعر، كما تم ضبط مركبة تسير بسرعة من 80 إلى 180 كم/ساعة على طريق الأزرق، وتم اتخاذ الإجراء اللازم من قبل الدوريات في تلك المواقع بحق المخالفين.
