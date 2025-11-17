الإثنين 2025-11-17 06:55 م
 

إعلان من السفارة الأمريكية في الأردن للأفراد والمنظمات والمؤسسات

الإثنين، 17-11-2025 06:09 م
الوكيل الإخباري- أعلنت السفارة الأمريكية في عمّان عن تنظيم مزاد علني عن طريق الظرف المغلق يوم الاثنين المقبل الموافق 2025/11/24.اضافة اعلان


وقالت السفارة إن المزاد سيكون من الساعة 9 صباحا وحتى 12 ظهرا.

وأضافت أن المعروضات تشمل الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية والتجهيزات وغيرها من البضائع المتنوعة (لن يشمل المزاد السيارات).

وأوضحت المزاد مفتوح للجميع، بما في ذلك الأفراد والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات.

وأشارت السفارة إلى أن قيمة رسوم التأمين 500 دينار أردني قابلة للاسترداد تدفع يوم بعد غدٍ الأربعاء الموافق 2025/11/19 بين الساعة 1 ظهرا والساعة 3 عصرا، في شباك القنصلية بالسفارة الأمريكية، وسيتم تزويد المشاركين بموقع المزاد بعد دفع التأمين.

وبيّنت أن المشتري يتحمل مسؤولية دفع جميع الرسوم الجمركية والضرائب، ولن تقدم السفارة أية تسهيلات في هذا الشأن.
 
 
