بلدية معان تطلق مجلس الشباب لتعزيز مشاركتهم في تطوير المدينة

الوكيل الإخباري- أطلقت بلدية معان الكبرى، بالتعاون مع مديرية شباب محافظة معان ومركز القنطرة لتنمية الموارد البشرية، مبادرة "مجلس بلدي شباب معان"، في خطوة تهدف إلى تعزيز مشاركة الشباب في تطوير مدينتهم، واستثمار رؤاهم وأفكارهم في تحسين واقع الأحياء والخدمات، بما يسهم في بناء مستقبل أفضل للمدينة.

وأكدت البلدية، في بيان اليوم الاثنين، أن المبادرة تهدف إلى رفع قدرات الشباب في رصد وتحليل احتياجات الأحياء، وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في العمل البلدي، إلى جانب بناء قيادات شبابية وتمكينها، وإشراكهم في تصميم وتنفيذ مبادرات مجتمعية وحملات توعوية تخدم السكان.



وأوضحت، أن التسجيل في المجلس متاح لكلا الجنسين، مع تخصيص مقاعد للأشخاص ذوي الإعاقة لضمان شمولية المشاركة، شريطة أن يكون المتقدم ضمن الفئة العمرية من 18 إلى 30 عاما، ومن سكان مناطق بلدية معان، كما يشترط الالتزام بالمشاركة في الأنشطة المقررة والتي تشمل حضور الاجتماعات، وإعداد الخطط، ورصد الاحتياجات، وتنفيذ المبادرات والحملات التطوعية.



وأشارت البلدية إلى أن تنفيذ المبادرة تتضمن مجموعة من المراحل المتكاملة، تبدأ بعقد تدريب متخصص حول آليات العمل البلدي والمسؤوليات المناطة بالبلديات، إضافة إلى موضوعات المشاركة المدنية والسياسية، يلي ذلك تشكيل المجلس الشبابي مع تخصيص ما لا يقل عن 25بالمئة من مقاعده للإناث و10 بالمئة للأشخاص ذوي الإعاقة.



وبينت أن المجلس سيتولى بعد تشكيله إعداد دليل باحتياجات أحياء بلدية معان الكبرى وتسليمه لرئيس وأعضاء المجلس البلدي، كما ستتضمن المبادرة عقد اجتماعات دورية بين مجلس بلدية معان والمجلس الشبابي لتعزيز التنسيق ومتابعة الأولويات، إلى جانب تنفيذ حملات توعوية مرتبطة بالقضايا البلدية، وصولا إلى تصميم المبادرات المجتمعية وتنفيذها على أرض الواقع.



ودعت البلدية الشباب الراغبين في الانضمام إلى المجلس إلى التسجيل خلال الفترة من 17 إلى 23 الشهر الحالي، عبر الرابط الإلكتروني: