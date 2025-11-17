اجتماع في وزارة النقل لبحث تقييم إدارة التغيير والثقافة الرقمية

وتهدف الاجتماعات إلى تقييم واقع إدارة التغيير داخل الوزارة، وقياس مستوى الوعي والثقافة الرقمية لدى العاملين، إضافة إلى الاطلاع على التحديات والفرص المتاحة لتطوير الأداء المؤسسي بما ينسجم مع التوجهات الوطنية في الرقمنة.
وتضمنت الاجتماعات عرض محاور شملت إدارة التغيير، الثقافة المؤسسية الرقمية، إدارة البيانات، الأدوات الرقمية الحديثة، ومخرجات استبيان خاص بقياس جاهزية مديريات الوزارة للتحول الرقمي. كما تناولت الجلسات أهمية تطوير المهارات الرقمية للعاملين وتعزيز التواصل الداخلي ونشر الوعي بالتحول الرقمي.
وشارك فريق وحدة التحول الرقمي في رئاسة الوزراء بعرض حول السياسات الوطنية للرقمنة، وآليات دعم المؤسسات الحكومية في تطوير خططها للتحول الرقمي بما يعزز جودة الخدمات ويوسّع فرص الابتكار.
وقدمت وزارة النقل عرضاً حول واقعها الرقمي الحالي والتحديات التي تواجهها والفرص المتاحة للنهوض بالبيئة الرقمية بما يتوافق مع متطلبات المستقبل.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على إعداد تقرير شامل يتضمن نتائج التقييم والتوصيات المقترحة، ليشكل قاعدة للخطط الحكومية المتعلقة بدعم مسار التحول الرقمي في وزارة النقل.
