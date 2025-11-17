ورشة عمل حول "أخطار الكهرباء ومعايير السلامة"

وبين مساعد مدير عام الشركة، معتز نمروقة، خلال ورشة عمل عقدتها الشركة، اليوم الاثنين، بالتعاون مع الجمعية الوطنية للحماية تحت عنوان: "أخطار الكهرباء وشروط السلامة العامة"، بحضور عدد من المختصين في الشركات الصناعية العاملة بمدينة الملك عبد الله الثاني الصناعية/ سحاب، أن تعزيز الوعي والمعرفة لدى الصناعيين والفرق العاملة لديهم والتوعية تجاه مخاطر العمل يعد واجبا ومسؤولية مشتركة تسهم في حماية الأرواح والممتلكات، وتعكس وعيا مهنيا وحسا وطنيا عاليا، لا سيما فيما يتعلق بأخطار الكهرباء في مواقع العمل.
وقال إن ورشة العمل وما تتضمنه من مواضيع هامة تكرس جهود "المدن الصناعية" لخدمة الاستثمارات الصناعية ورفدها بالمعرفة، لا سيما أطر السلامة العامة في المنشآت الصناعية، حيث تسهم مواضيعها في زيادة مخزون المعرفة والوعي لدى الشركات الصناعية، فيما ستشكل منصة للتفاعل البناء وتبادل الخبرات وطرح الأفكار التي تسهم في الارتقاء بمستوى الوعي في مؤسساتنا ومجتمعنا.
من جانبه، قال رئيس الجمعية، المهندس عيد عساف، إن اللقاء يأتي ضمن جهود الجمعية المستمرة لتعزيز ثقافة السلامة المهنية والوقاية من الحوادث في بيئة العمل، ترجمة للرؤية المشتركة بين الجمعية والشركة التي تهدف إلى نشر الوعي بأهمية الالتزام بمعايير وشروط السلامة، لا سيما في التعامل مع الكهرباء التي تعد من أهم مصادر الطاقة في القطاع الصناعي، والتوعية بمخاطرها إذ تعد خطرا إذا أسيء استخدامها أو أهملت إجراءات السلامة المرتبطة بها.
وتناولت الورشة، التي قدمها عدد من الخبراء المختصين في الجمعية، مواضيع هامة شملت مخاطر الكهرباء على الإنسان، والتمديدات الكهربائية، ومعايير السلامة للأسلاك والكوابل الكهربائية، ووسائل الحماية في التمديدات الكهربائية، ومعدات الحماية الشخصية عند العمل في الكهرباء.
