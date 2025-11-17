الإثنين 2025-11-17 06:55 م
 

مندوبًا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشائر المجالي والزعبي والقاضي

الإثنين، 17-11-2025 06:22 م
الوكيل الإخباري-  مندوبًا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين، واجب العزاء إلى عشائر المجالي والزعبي والقاضي.اضافة اعلان


ونقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي المرحوم دخيل الله محمد مصطفى المجالي، والد العميد المتقاعد إسامة المجالي، وإلى عموم عشيرة المجالي، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

وفي منطقة السرو بمحافظة البلقاء، نقل العيسوي خلال زيارته بيت عزاء المرحوم عاطف سلامة الزعبي، شقيق الوزير الأسبق غالب الزعبي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الزعبي، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

وفي منطقة الرابية بمحافظة العاصمة، نقل العيسوي خلال زيارته بيت عزاء المرحوم عبدالله محمد حسين القاضي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة القاضي، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.


