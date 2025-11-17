مندوبًا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي عشائر المجالي والزعبي والقاضي

ونقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي المرحوم دخيل الله محمد مصطفى المجالي، والد العميد المتقاعد إسامة المجالي، وإلى عموم عشيرة المجالي، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
وفي منطقة السرو بمحافظة البلقاء، نقل العيسوي خلال زيارته بيت عزاء المرحوم عاطف سلامة الزعبي، شقيق الوزير الأسبق غالب الزعبي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة الزعبي، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.
وفي منطقة الرابية بمحافظة العاصمة، نقل العيسوي خلال زيارته بيت عزاء المرحوم عبدالله محمد حسين القاضي، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة القاضي، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.
كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.
