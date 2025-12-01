الإثنين 2025-12-01 11:30 ص

ضبط مركبة تسير بسرعة 187 كم على الطريق الصحراوي

الدوريات الخارجية
الدوريات الخارجية
الإثنين، 01-12-2025 08:59 ص
الوكيل الإخباري-   ضبطت إدارة الدوريات الخارجية، مركبة تجاوزت سرعتها السرعة المقررة في منطقة ضبعة على الطريق الصحراوي.اضافة اعلان


وقال الملازم أول أنس الخالدي من مرتب إدارة الدوريات الخارجية، عبر تصريحات لإذاعة الأمن العام، إن مركبة ارتكبت مخالفة السرعة المقررة حيث بلغت سرعتها على الطريق 187 كم، في حين أن السرعة المحددة هي 90 كم .
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

منوعات شاهد صخرة عملاقة تسقط على شاحنة في جبال مكة والسائق ينجو بأعجوبة

شعار منتدى التواصل الحكومي في وزارة الاتصال الحكومي

أخبار محلية منتدى التواصل الحكومي يستضيف أمين عام سلطة وادي الأردن غدا

و

شؤون برلمانية النواب يقرأون الفاتحة على روح الشهيد وصفي التل

مديرية الأمن العام

أخبار محلية مكافحة المخدرات تُحبط محاولة تهريب مليون ومئتي ألف حبّة مخدرة لإحدى دول الجوار

صندوق المعونة الوطنية

خاص بالوكيل المعونة الوطنية: استكمال صرف 90% من المخصصات للمنتفعين

إدارة ترخيص السواقين والمركبات

أخبار محلية اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

أكد رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم، أن قيمة الصادرات التجارية (إعادة التصدير) لمدينة الزرقاء لتشرين الثاني من هذا العام، بلغت نحو 40 مليونا و612 ألف دينار، وفقا لشهادات المنشأ الصادرة عن غرفة تجارة

اقتصاد محلي الصادرات التجارية لمدينة الزرقاء تتجاوز 40 مليون دينار في تشرين الثاني

8

منوعات فوضى ورعب في حفل إسطنبول بعد اشتعال النار في شاب أمام الآلاف - فيديو



 
 





الأكثر مشاهدة