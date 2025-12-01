ضبط مركبة تسير بسرعة 187 كم على الطريق الصحراوي

وقال الملازم أول أنس الخالدي من مرتب إدارة الدوريات الخارجية، عبر تصريحات لإذاعة الأمن العام، إن مركبة ارتكبت مخالفة السرعة المقررة حيث بلغت سرعتها على الطريق 187 كم، في حين أن السرعة المحددة هي 90 كم .
