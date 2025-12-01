ضبط مركبة تسير بسرعة 187 كم على الطريق الصحراوي

08:59 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/755739 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- ضبطت إدارة الدوريات الخارجية، مركبة تجاوزت سرعتها السرعة المقررة في منطقة ضبعة على الطريق الصحراوي. اضافة اعلان





وقال الملازم أول أنس الخالدي من مرتب إدارة الدوريات الخارجية، عبر تصريحات لإذاعة الأمن العام، إن مركبة ارتكبت مخالفة السرعة المقررة حيث بلغت سرعتها على الطريق 187 كم، في حين أن السرعة المحددة هي 90 كم .

تم نسخ الرابط





