الثلاثاء 2025-04-29 09:55 ص
 

عشائر عجور تسطّر موقفاً نبيلاً بالتسامح والعفو بعد وفاة ابنها أنس في حادث دهس

عائلة عجور تصفح وتسامح عن المتسبب بوفاة ابنهم أنس أبو جميل
عائلة عجور تصفح وتسامح عن المتسبب بوفاة ابنهم أنس أبو جميل
 
الثلاثاء، 29-04-2025 09:01 ص
الوكيل الإخباري-   في موقف إنساني نادر ومؤثر، ضربت عشائر عجور عامة، وعشيرة سعادة خاصة، أروع أمثلة التسامح والصفح والعفو، حين أعلنوا تنازلهم الكامل عن كافة الحقوق العشائرية والقضائية، وإسقاطهم للحق الشخصي في حادث الدهس الذي أودى بحياة ابنهم الشاب المرحوم أنس جميل سعادة العجوري، والذي تسبب به "بشير جمال خلف النجداوي".اضافة اعلان


وقد كان لهذا الموقف أثر بالغ في نفوس الجميع، حيث اعتبرته عشائر السلط عامة، وعشيرة النجداوي خاصة، موقفاً نبيلاً يعكس أصالة عشائر عجور وكرم أخلاقهم، ويجسد معاني الرجولة والشهامة والتمسك بالقيم العربية والإسلامية في أبهى صورها.

وأعربت عائلة النجداوي عن شكرها العميق وامتنانها الكبير لهذا العفو، الذي وصفوه بأنه "لا يصدر إلا عن الكبار وأصحاب النفوس الكبيرة"، كما رفعوا الدعاء للمرحوم أنس بالرحمة والمغفرة، سائلين الله أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما وجّهت العشيرة الشكر الجزيل لكل من شارك وساهم في رأب الصدع وتهدئة النفوس، وفي مقدمتهم الجاهة الكريمة من وجهاء عشائر العدوان، ممثلة بالشيخ أسامة زيد الوريكات العدوان (أبو صدام)، وكل من حضر وساند هذه الجاهة الكريمة.
 
gnews

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