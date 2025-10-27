الدكتور عادل البلبيسي لـ #برنامج_الوكيل: لا وجود لذبابة النمر الأسود في الأردن#سوشال_الوكيل #الأردن pic.twitter.com/v6PXnLVvov— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) October 27, 2025
