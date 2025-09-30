فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا _أسماء

وفيما يلي تفاصيل الفصل:
الطفيلة
التاريخ: الأربعاء، 1-10-2025
الوقت: من الساعة 9:00 صباحًا ولغاية الساعة 3:00 عصرًا
المناطق المتأثرة:
رواث
بصيرا
مركز أمن بصيرا
منطقة الحارث
سبب الفصل: صيانة سنوية للشبكة القائمة
دير علا
التاريخ: الأربعاء، 1-10-2025
الوقت: من الساعة 9:00 صباحًا ولغاية الساعة 3:00 عصرًا
المناطق المتأثرة:
جزء من العارضة
جزء من غور كبد
مروان الحمود
أم حماد
المخابرات العامة
فنوش
ميسرا
داميا
مثلث المصري
الأشغال العامة – فنوش
مشاغل فنوش
مصنع نهر الأردن لمنتجات البولسترين – العارضة
مصنع الترافرتين
مبنى بلدية العارضة
السماد العضوي – أم حماد
سبب الفصل: صيانة على الخط الرئيسي
الكرك – مغذي الجامعة
التاريخ: الأربعاء، 1-10-2025
الوقت: من الساعة 10:00 صباحًا ولغاية الساعة 4:00 عصرًا
المناطق المتأثرة: أجزاء من الثنية
سبب الفصل: تركيب عداد إحصائي على بداية المغذي
