الشرع يزور الكنيسة المريمية بدمشق القديمة

وقد التقى الشرع في الدار البطريركية غبطة البطريرك يوحنا العاشر يازجي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس.
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية: "اطلع الشرع على أحوال أبناء الطائفة المسيحية".
وأشارت الوكالة إلى أن "الزيارة عكست الحرص المشترك على ترسيخ القيم الوطنية وتعزيز التلاحم بين أبناء الوطن".
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
تدمير 6 طائرات مسيرة كانت متجهة إلى موسكو
-
مستشار ترامب يطالب قوات الدعم السريع بحماية المدنيين في الفاشر
-
عدد غير مسبوق من قادة العالم يحضر افتتاح المتحف المصري
-
إسرائيل تنسحب من منطقة البحث عن جثث المحتجزين في غزة
-
الدفاع السورية تعلن مقتل جنديين برصاص مجهولين شرق حلب
-
إسرائيل تغتال 5 قيادات من حزب الله في 24 ساعة .. من هم ؟
-
لولا دا سيلفا: لقاء ترامب الذي بدا مستحيلاً في السابق تحقق اليوم وكان مثمراً
-
الشرع يبدأ زيارة عمل للسعودية يوم الاثنين