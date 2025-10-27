الإثنين 2025-10-27 01:09 ص
 

الشرع يزور الكنيسة المريمية بدمشق القديمة

الإثنين، 27-10-2025 12:46 ص
الوكيل الإخباري-   زار الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع اليوم الأحد، الكنيسة المريمية بدمشق القديمة.اضافة اعلان


وقد التقى الشرع في الدار البطريركية غبطة البطريرك يوحنا العاشر يازجي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية: "اطلع الشرع على أحوال أبناء الطائفة المسيحية".

وأشارت الوكالة إلى أن "الزيارة عكست الحرص المشترك على ترسيخ القيم الوطنية وتعزيز التلاحم بين أبناء الوطن".

