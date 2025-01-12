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قوات حرس الحدود تشتبك مع مجموعات مسلحة من المهربين وتقتل احدهم

جندي يراقب الحدود الأردنية يظهر من أمامه علم الأردن
جندي يراقب الحدود الأردنية يظهر من أمامه علم الأردن
الأحد، 12-01-2025 12:40 م

الوكيل الإخباري-   اشتبكت قوات حرس الحدود فجر اليوم الأحد وساعات ما قبل الظهر، مع مجموعات مسلحة من المهربين حاولت اجتياز الحدود الشمالية للمملكة الأردنية الهاشمية ضمن منطقة مسؤولية المنطقة العسكرية الشرقية.

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ونتج عن الاشتباكات مقتل أحد المهربين وتراجع الباقين إلى العمق السوري، وذلك عندما حاولت المجموعات اجتياز الحدود الدولية للمملكة مستغلة حالة عدم الاستقرار الجوي وانتشار الضباب على الواجهة الحدودية للمنطقة العسكرية الشرقية، إذ تم تطبيق قواعد الاشتباك، والتصدي لتلك المجموعات وضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة، إضافة إلى سلاحين اوتامتيكيين (كلاشنكوف) ومسدس، وتم تحويل المواد المضبوطة إلى الجهات المختصة. 


 ونتج عن الاشتباكات أيضاً إصابة أحد ضباط قوات حرس الحدود وتم إخلاءه جواً إلى المدينة الطبية، وحالته العامة جيدة


وتؤكد القوات المسلحة الأردنية بأنها ماضية في تسخير قدراتها وإمكاناتها المختلفة، لمنع التسلل والتهريب وبالقوة للمحافظة على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.

 
gnews

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أخبار محلية قوات حرس الحدود تشتبك مع مجموعات مسلحة من المهربين وتقتل احدهم



 




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