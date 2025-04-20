كتلة الأحزاب الوسطية النيابية تزور "الأسواق الحرة الأردنية"

الوكيل الإخباري- زار رئيس وأعضاء كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية، اليوم الأحد، شركة الأسواق الحرة الأردنية، للاطلاع على التحديات التي تواجه الشركة ومشاريعها الحالية وخططها المستقبلية.

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وثمن رئيس الكتلة النائب زهير الخشمان، مبادرة شركة الأسواق الحرة المتعلق بتخصيص ما نسبته 5 بالمئة من أرباح الشركة لغايات المساهمة المجتمعية، حيث بلغت قيمت التبرعات التي قدمتها الشركة هذا العام مليوني دينار للمساهمة في دعم قطاع التعليم.



وأكد، ضرورة توسيع مراكز بيع الأسواق لتشمل المناطق السياحية والفنادق تماشيا مع قرار مجلس الوزراء المتعلق بالسماح للسياح الأجانب الاستفادة من التسوق من خلال هذه الأسواق خلال مدة 14 يوما.



بدوره، قال رئيس مجلس إدارة الشركة أيمن المفلح، إن ما تم تخصيصه بنسبة 5 بالمئة من أرباح الشركة وعلى مدار 3 سنوات، يأتي للمساهمة في الجهد والواجب الوطني للنهوض بالواقع التنموي ومأسسة المسؤولية المجتمعية.



وأكد أن المبادرة ستخصص لدعم قطاعي التعليم والصحة مساهمة من الشركة في بناء وصيانة مرافق المدارس والمراكز الصحية، لمواكبة الطلب المتزايد على هذين القطاعين بالتعاون مع مؤسسات القطاع العام المعنية وضمن ذات الآلية التي تم اعتمادها من الشركات والبنوك التي خصصت أموالا لهذه الغاية.



ولفت إلى أنه سيصار لفتح حساب بنكي خاص في البنك المركزي الأردني لهذه الغاية وحسب الأصول المحاسبية، للإنفاق على هذه المشاريع وضمن الإنجاز الفعلي وخطط زمنية لضمان الالتزام بالتنفيذ.

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للشركة هيثم المجالي، أن الأسواق الحرة الأردنية شهدت خلال مسيرتها الكثير من التحديات، ولكن بالدعم الحكومي وتكاتف الجهود وتعاضد العاملين وتنسيق العمل ضمن رؤية وهدف واضح المعالم وبجهود الكوادر استطاعت الشركة تجاوز التحديات.