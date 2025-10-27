اتفاق أميركي صيني يشعل النفط عالميا

فقد صعدت العقود الآجلة لخام برنت 46 سنتًا، أو ما يعادل 0.7%، لتسجل 66.40 دولارًا للبرميل، كما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 46 سنتًا أو 0.75% إلى 61.96 دولارًا للبرميل، بعد مكاسب قوية الأسبوع الماضي بلغت نحو 9% لبرنت و7.7% للخام الأميركي، مدفوعة بالعقوبات الغربية الجديدة على روسيا.
وقالت شركة هايتونغ سكيورتيز إن المعنويات في السوق تحسنت بفضل العقوبات المفروضة على موسكو وتراجع حدة التوترات بين واشنطن وبكين، وهو ما خفف من المخاوف بشأن تخمة المعروض التي أثرت سلبًا على الأسعار مطلع الشهر.
وأكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن المسؤولين الاقتصاديين في البلدين توصلوا إلى "إطار عمل جوهري للغاية" لاتفاق تجاري خلال اجتماع في كوالالمبور، مشيرًا إلى أن هذا الإطار سيسمح للرئيس دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ بمناقشة تفاصيل التعاون التجاري في وقت لاحق من الأسبوع.
وأوضح بيسنت أن الاتفاق سيجنب فرض رسوم جمركية أميركية بنسبة 100% على السلع الصينية، ويؤجل تطبيق ضوابط تصدير الصين للمعادن الأرضية النادرة، وهو ما عزز شهية المستثمرين للمخاطرة ورفع أسعار النفط.
