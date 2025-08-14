كندا تشكر الأردن

08:49 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/742235 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعربت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند عن شكرها للأردن، على دعمه المستمر في تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية الكندية إلى قطاع غزة، مشيرة إلى إدخال 9 أطنان من المساعدات الخميس. اضافة اعلان





وقالت أناند، في منشور لها على منصة "إكس"، إن المساعدات الكندية تواصل الدخول إلى غزة، مؤكدة أن كندا تبذل كل ما في وسعها لضمان إيصال المساعدات الأساسية إلى الفلسطينيين الذين هم في أمسّ الحاجة إليها.