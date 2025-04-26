لقاء في الطفيلة لبحث آليات مساعدة مرضى السرطان

وأكدت المتطوعات في البرنامج الأردني لسرطان الثدي، خلال اللقاء، بحضور رئيس الجمعية الدكتور طه العطيوي وأعضاء الهيئة الإدارية للجمعية، أهمية التعاون والتنسيق لخدمة مرضى السرطان، فضلًا عن أهمية تنظيم الحملات التثقيفية حيال الفحص السريري المجاني، وتقديم المشورة الطبية والغذائية والرياضية، والاستشارات الاجتماعية، والتوعية حيال الكشف المبكر لسرطان الثدي.
بدوره، أكد الدكتور العطيوي أن جمعية نبض الطفيلة تُعدّ الوحيدة في الطفيلة المتخصصة بمساعدة ورعاية مرضى السرطان، حيث قدّمت منذ تأسيسها في شهر أيلول من العام الماضي حزمة خدمات وأنشطة لخدمة مرضى السرطان، من بينها تسيير رحلة عمرة لنحو 30 مريضًا، وتوزيع كوبونات تسوق بدعم من إحدى الشركات.
وأضاف أن من أهم الخدمات التي تسعى الجمعية إلى توفيرها، إيجاد خدمة المبيت لمرضى السرطان في شقق فندقية بعمان، ومساعدتهم في تكاليف المواصلات، وتقديم دعم مالي لغير القادرين ماليًا، إضافة إلى تنظيم ورشات توعوية وإرشادية، وأيام طبية مجانية للكشف المبكر عن المرض.
ولفت إلى سعي الجمعية للتعاون والتنسيق مع البرنامج الأردني لسرطان الثدي، لتنظيم الحملات التوعوية والإرشادية لتوعية المواطنين حول مرض السرطان وكيفية التعامل معه، مع التشديد على ضرورة الفحص المبكر والدوري للسرطان لكافة فئات المجتمع، لحمايتهم من هذا المرض وزيادة فرص الشفاء منه.
وأكد أن جميع هذه الإنجازات والخدمات التي تقدمها الجمعية لمرضى السرطان، تمت بدعم من أبناء الوطن الخيرين، وشراكات مع شركات وطنية نعتز ونفتخر بها لمساهمتها في خدمة المجتمع المحلي.
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