مؤسسة الضمان تطلق مبادرة "إعلام رقمي ذو جودة" لتوعية جمهورها

12:07 م

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الوكيل الإخباري- أطلقت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مبادرة ريادية جديدة تحت عنوان "إعلام رقمي ذو جودة" تهدف إلى تقديم محتوى توعوي متنوع لجمهورها ضمن سلسلة لمحات رئيسة تتمثل في لمحة تأمينية ولمحة سيبرانية ولمحة إحصائية. اضافة اعلان





وقالت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن اللمحة التأمينية تهدف إلى تسليط الضوء على أهم المواضيع التأمينية في قانون الضمان الاجتماعي بطريقة مبسطة وشاملة لتعزيز الوعي بحقوق المشتركين والمستفيدين، وشرح الأنظمة والخدمات التي يقدمها الضمان الاجتماعي.



أما حول اللمحة السيبرانية، بينت المؤسسة أنها تهدف إلى تسليط الضوء على أهم التحذيرات السيبرانية والنصائح الأمنية لحماية بيانات المشتركين الشخصية، وضمان أمان تعاملاتهم الإلكترونية مع المؤسسة، وتشمل المبادرة تقديم معلومات حول كيفية تجنب الروابط المشبوهة وأهمية تحديث كلمات المرور، وتوعية الجمهور بمخاطر الهجمات الإلكترونية وأساليب التصيد، وذلك بهدف تعزيز ثقافة الأمان الإلكتروني لضمان تجربة رقمية آمنة وسلسة لجميع المشتركين.



وفيما يتعلق باللمحة الإحصائية، أشارت المؤسسة أنها تهدف إلى تقديم بيانات دقيقة وشاملة، مثل عدد المشتركين الفعّالين، توزعهم بين الفئات العمرية والجنسية، وعدد المستفيدين من المنافع التأمينية المختلفة، كما أنها تسلط الضوء على نسب النمو والإنجازات المحققة التي تعكس دور الضمان الاجتماعي في تحقيق الحماية الاجتماعية والتنمية المستدامة.



ودعت المؤسسة جمهورها إلى الاطلاع على هذه اللمحات باستمرار التي سيتم نشرها عبر موقعها الإلكتروني وحساباتها الموثّقة على مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على معلومات قيّمة ومفيدة تسهم في توعيتهم بحقوقهم التأمينية التي يوفرها قانون الضمان الاجتماعي.



