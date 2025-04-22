مجلس الوزراء يعقد في عجلون سابع جلساته في المحافظات

وكان الحوار المباشر والبنّاء مع المواطنين وممثلي الهيئات المنتخبة قد شكّل ركيزة أساسية في صياغة قرارات الحكومة، وأسهم في مواءمتها مع احتياجات المحافظات.
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