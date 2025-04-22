الثلاثاء 2025-04-22 09:48 ص
 

مجلس الوزراء يعقد في عجلون سابع جلساته في المحافظات

ب
أرشيفية
 
الثلاثاء، 22-04-2025 07:48 ص

الوكيل الإخباري- يعقد مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان جلسته السابعة في المحافظات في محافظة عجلون، تجسيدًا لنهج الحكومة في تعزيز التواصل الميداني مع المواطنين في مختلف المحافظات.

وكان الحوار المباشر والبنّاء مع المواطنين وممثلي الهيئات المنتخبة قد شكّل ركيزة أساسية في صياغة قرارات الحكومة، وأسهم في مواءمتها مع احتياجات المحافظات.

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وفي هذا الإطار، تُعرض رؤية الحكومة التنموية لمحافظة عجلون، وتُنشر على موقع رئاسة الوزراء تعزيزًا لمبدأ الشفافية وتيسيرًا لمتابعة التنفيذ

 
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