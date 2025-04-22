مجلس الوزراء يعقد في عجلون سابع جلساته في المحافظات

الوكيل الإخباري- يعقد مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان جلسته السابعة في المحافظات في محافظة عجلون، تجسيدًا لنهج الحكومة في تعزيز التواصل الميداني مع المواطنين في مختلف المحافظات.



وكان الحوار المباشر والبنّاء مع المواطنين وممثلي الهيئات المنتخبة قد شكّل ركيزة أساسية في صياغة قرارات الحكومة، وأسهم في مواءمتها مع احتياجات المحافظات.

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