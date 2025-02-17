مجلس وزراء الداخلية العرب يمنح جلالة الملك وسام الأمير نايف للأمن العربي

وتسلم وزير الداخلية مازن الفراية الوسام، أمس الأحد، خلال أعمال الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب، المنعقدة في تونس.
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