محافظ إربد يتفقد مشروع صرف صحي المغير

واطلع العتوم، أثناء جولة ميدانية بحضور رئيس لجنة بلدية إربد عماد العزام، ومدير أشغال إربد المهندس معن الربضي، ومدير آثار إربد زياد غنيمات، ومدير المشروع المهندس عبدالفتاح المحسيري، على واقع تنفيذ شبكة الصرف الصحي في البلدة.
وقال المحافظ إنه تقرر تغيير بعض خطوط مسار الشبكة، تلافيا لتعرض البيوت للتشققات، حيث أن الحفر بجانبها قد يتسبب بوقوع مشاكل فيها، وجرى نقل عملية الحفر من يمين الطريق إلى يساره وفي أكثر من موقعين مختلفين.
وأضاف العتوم أنه تم الكشف على أحد المنازل الذي ظهرت فيه بعض التشققات في الجدران، وجرى الاتفاق مع صاحب المنزل من قبل أمين عام سلطة المياه على دراسة كيفية تدعيم المنزل بخرسانة أسمنتية، وأعمدة على حساب سلطة المياه.
وزاد، أن رئيس بلدية اربد الكبرى تعهد باتخاذ قرار خلال اليومين المقبلين يقضي بتغيير أمر الحفر في بعض الطرق الفرعية؛ كون مسارها غير صحيح، حيث يقع مسار الشارع في بعض الملكيات الخاصة.
واكد العتوم أن مدير أشغال اربد تعهد بالإسراع بتعبيد الطريق الرئيس للبلدة بعد الحصول على نتيجة الفحص الفني لعمليات "البيس كورس" خلال اليومين المقبلين، كما تم تنبيه المقاول بالإسراع بعملية تنفيذ جميع الطرق الجاهزة للتعبيد خلال الفترة المقبلة، مبينا أن الحاكمية الإدارية ستتابع أسبوعيا عملية تنفيذ المشروع وستعمل على حل أي معيقات أو تحديات تواجهه وبالسرعة الممكنة.
