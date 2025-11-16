مديرية الأمن العام تطلق برنامج "المسعف الصغير"

ويستهدف البرنامج جميع طلبة المدارس على مدار العام الدراسي ليشمل طلبة الصّفوف من الخامس حتى الصف العاشر، كما يتضمن محاضرات حول السلامة العامة والوقاية من الحوادث داخل المدرسة والبيت والشارع وجملة من التدريبات العملية والمحاضرات التوعوية، بإشراف مختصّين من كوادر الدفاع المدني .
ويأتي تنفيذ البرنامج ضمن نهج الأمن العام في الاستثمار بالفئات العمرية الصغيرة، ليكونوا قادرين على التصرف السليم عند وقوع الحوادث، من خلال إكساب الطلبة المهارات الأساسية في الإسعافات الأولية، وكيفية التعامل مع الإصابات الخفيفة، وطرق الاتصال بالطوارئ، وكيفية حماية أنفسهم والآخرين في المواقف الطارئة.
