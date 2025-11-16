عطية: المشاريع الصغيرة تعزز الاقتصاد الأردني

وأضاف الدكتور عطية، خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الأحد في مجلس النواب مع عدد من أصحاب محلات بيع القهوة، بحضور النائبين تيسير أبو عرابي والدكتور أيمن البدادوة، أن أبواب مجلس النواب مفتوحة لكافة الملاحظات والمطالب التي تخدم المواطن ومصلحة الوطن في آن واحد.
وأشار إلى ضرورة الالتزام بما يحفظ سلامة المواطنين والمركبات على الطرقات، وسلامة العاملين في هذه المنشآت، داعياً في الوقت ذاته إلى الالتزام بالأنظمة والقوانين المنظمة لعمل هذا القطاع.
بدورهما، استمع النائبان تيسير أبو عرابي والدكتور أيمن البدادوة إلى مطالب أصحاب محلات القهوة، مؤكدين أهمية العمل على معالجة العقبات التي تواجه أصحاب المشاريع الصغيرة وتوفير البيئة المناسبة لممارسة النشاط التجاري بشكل آمن ومنظم.
