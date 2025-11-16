قواعد وتوصيات طبية لكبار السن

الوكيل الإخباري- يقدم الدكتور ألكسندر مياسنيكوف مجموعة من القواعد والتوصيات العلاجية الواجب اتباعها للأشخاص الذين يبلغون الستين عاما فأكثر، بهدف الحفاظ على الصحة والوقاية من الأمراض.



يضع الدكتور ألكسندر مياسنيكوف الوزن في صدارة التوصيات العلاجية لمن هم في سن الستين وما فوق. ويؤكد أن السعي إلى النحافة المثالية لا يناسب كبار السن، فهي ملائمة للشباب فقط.

وقال مياسنيكوف:"يجب أن يكون الشاب نحيفا كشجرة البتولا، بينما ينبغي أن يكون جسم الشخص الأكبر سنا ممتلئا بعض الشيء. مؤشر كتلة الجسم (BMI) يعتبر طبيعيا للشباب بين 18.5 و24، أما لمن تجاوزوا الستين فيوصى بمؤشر كتلة جسم بين 25 و29، وهؤلاء يعيشون حياة أطول."



وأشار الطبيب إلى أهمية مراقبة ضغط الدم، محذرا من اعتبار ارتفاعه أمرا طبيعيا، لأنه يزيد خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.



وأكد مياسنيكوف على ضرورة تناول أدوية خفض الكوليسترول فقط عند وجود عوامل خطر مثل ارتفاع الضغط أو السكر، أو التدخين، أو عند تشخيص تصلب الشرايين.



وبالنسبة للأدوية الأخرى مثل الأسبرين، مضادات الاكتئاب، المهدئات، ومضادات الاختلاج، أوصى بتقليل استخدامها قدر الإمكان، لأنها قد تزيد خطر السقوط والكسور لدى كبار السن.



كما أوصى الطبيب بتناول الفيتامينات عبر نظام غذائي متوازن، مشيرا إلى أن المكملات الغذائية قد تكون ضارة أحيانا ويجب استخدامها فقط عند وجود نقص حقيقي في الجسم.