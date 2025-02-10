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مدير صحة إربد: دمج 10 مراكز فرعية بمراكز أولية وشاملة

مديرية صحة إربد
مديرية صحة إربد
الإثنين، 10-02-2025 07:42 م

الوكيل الإخباري-   قال مدير صحة محافظة إربد، الدكتور شادي بني هاني، إنه تم دمج 10 مراكز صحية فرعية بمراكز أولية وشاملة، ضمن خطة وزارة الصحة في تعزيز الرعاية الصحية الأولية لتقديم خدمات صحية متميزة ومثالية وبكفاءة عالية.

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وأضاف أن المديرية مستمرة بدمج المراكز بحسب دراسات المديرية والحاجة لذلك، موضحا أنه لا جدوى من وجود مركز فرعي قريب من مركز أولي أو شامل، إذ أن وجود مراكز صحية بمستويات مختلفة في منطقة جغرافية محدودة يشتت جهود المراكز ويهدر وقت كوادرها.


وأشار  اليوم الاثنين، إلى أن عمليات الدمج تهدف بالدرجة الأولى إلى تحسين الخدمات الصحية وتقديمها بصورة مثلى والنهوض بمستوى خدمات الرعاية الصحية الأولية وتطويرها وتحسين جودتها.


وأكد أن وجود مركز صحي معزز بكادر مناسب من الاختصاصيين ومزود بخدمات صحية مساندة كالمختبر والأشعة يؤدي دورا أفضل من انتشار عدة مراكز صحية تفتقر إلى المعدات التي تمكنها من أداء دورها المطلوب.


وبين بني هاني أن المديرية دمجت مركز صحي الخريبة مع السيلة ليصبح باسم مركز صحي "اليرموك"، وتم دمج مركز صحي مرو بمركز حكما، وفي لواء الوسطية تم دمج مركز قم بمركز قميم، وفي لواء بني كنانة، تم دمج مركز صحي المنصورة بمركز صحي ملكا الشامل، ودمج المخيبا التحتا مع الحمة الأردنية.

 
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