مدير هيئة النقل البري: توجه لإعادة تفعيل صندوق دعم النقل العام

الوكيل الإخباري- كشف مدير عام هيئة تنظيم النقل البري رياض الخرابشة عن وجود توجه لإعادة تفعيل صندوق دعم النقل العام.



وقال الخرابشة خلال مناقشة مشروع قانون المولزنة لسنة 2026 في مجلس النواب، اليوم الأحد، إن الصنظوق أقر عام 2017 بموجب قانون، والهدف من إعادته دعم منظومة النقل العام وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للركاب.



وأضاف أنه يهدف أيضا إلى العمل على إنهاء مشكلة الملكيات الفردية لمشغلي خدمات النقل العام.



وأشار إلى وجود 16 ألف تكسي مرخص في المملكة، بالإضافة إلى 13 ألف مركبة تعمل عبر التطبيقات الذكية بشكل مرخص وقانوني.

