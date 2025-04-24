مذكرة تعاون بين "الهاشمية" و"زراعة الزرقاء"

الوكيل الإخباري- وقعت الجامعة الهاشمية مذكرة تعاون مع مديرية زراعة محافظة الزرقاء بهدف تبادل الخبرات والاستشارات العلمية والفنية، وإجراء البحوث والدراسات العلمية، إضافة إلى تبادل الأفكار لمشاريع مشتركة والتعاون مع الأكاديميين في الجامعة كمستشارين لتنفيذ مشاريع على مستوى المحافظة، وتوفير المعلومات اللازمة لطلبة الجامعة.

اضافة اعلان



وبحسب بيان للجامعة، اليوم الخميس، وقع المذكرة رئيس الجامعة بالوكالة الدكتور خالد أبو التين، ومدير "زراعة الزرقاء" المهندس حسين الخالدي.



وأكد أبو التين، سعي الجامعة المستمر للتعاون مع المؤسسات الوطنية وتوسيع نطاق التعاون لخدمة جميع الأطراف المهتمة بالشأن البيئي والزراعي والاستدامة البيئية.



وقال إن هذا التعاون المؤسسي يأتي انطلاقا من الدور المحوري الذي تضطلع به الجامعة الهاشمية في مجالات التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، ومن منطلق حرصها على بناء شراكات فعالة مع مؤسسات الدولة المختلفة، بما يسهم في إثراء العملية التعليمية والبحثية.



وأشار إلى أهمية هذه الشراكة في تعزيز التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والقطاعات الحكومية بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.