مسابقات ثقافية ضمن فعاليات المراكز الصيفية في أوقاف الرصيفة

الوكيل الإخباري- نفذت مديرية أوقاف الرصيفة مجموعة من المسابقات الثقافية ضمن أنشطة الأسبوع السادس من فعاليات المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم تحت شعار: "الثقافة حياة"، بمشاركة واسعة بين المراكز الصيفية في لواء الرصيفة وعدد كبير من الطلبة المشاركين فيها من الذكور والإناث.

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وبين مدير أوقاف الرصيفة، الدكتور محمد فوزي الأحمد، أن الشعار الرئيسي لفعاليات المراكز الصيفية لهذا العام والذي أعلنته وزارة الأوقاف يأتي تحت عنوان: "يدا بيد نحمي أجيال الغد من المخدرات".



وأشار إلى تنفيذ مجموعة من الأنشطة الثقافية منها المحاضرات التوعوية والمسابقات الثقافية والتي انقسمت الى فئتين صغرى وكبرى حسب أعمار الطلبة المشاركين.



وأضاف أن المسابقات أقيمت في مسجد عبادة بن الصامت وعلى مدار يومين تنافس فيها الطلبة بالمعلومات والأفكار وتنفيذ مشاريع توعوية ووضع مبادرات نوعية مستقبلية لتوعية الشباب من مخاطر آفة المخدرات.