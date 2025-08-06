مسابقات ثقافية ضمن فعاليات المراكز الصيفية في أوقاف الرصيفة

وبين مدير أوقاف الرصيفة، الدكتور محمد فوزي الأحمد، أن الشعار الرئيسي لفعاليات المراكز الصيفية لهذا العام والذي أعلنته وزارة الأوقاف يأتي تحت عنوان: "يدا بيد نحمي أجيال الغد من المخدرات".
وأشار إلى تنفيذ مجموعة من الأنشطة الثقافية منها المحاضرات التوعوية والمسابقات الثقافية والتي انقسمت الى فئتين صغرى وكبرى حسب أعمار الطلبة المشاركين.
وأضاف أن المسابقات أقيمت في مسجد عبادة بن الصامت وعلى مدار يومين تنافس فيها الطلبة بالمعلومات والأفكار وتنفيذ مشاريع توعوية ووضع مبادرات نوعية مستقبلية لتوعية الشباب من مخاطر آفة المخدرات.
وأعلن الأحمد عن فوز مركز مسجد التوحيد/حي الحسين عن الفئة الصغرى ومركز مسجد عواد سيف/ عوجان عن الفئة الكبرى.
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