مستشفى الأمير حمزة يجري عملية الأولى من نوعها في وزارة الصحة

حيث إن العلاج بالمنظار من أحدث التقنيات المستخدمة في علاج الانزلاق الغضروفي، وتتميز هذه التقنية بأنها أقل توغلاً وأكثر أماناً مقارنةً بالجراحة التقليدية، وعدم الحاجة إلى تثبيت ودمج الفقرات كما في مثيلها من العمليات التقليدية. بالإضافة إلى سرعة التعافي وإمكانية العودة إلى الحياة الطبيعية خلال وقت قصير جداً.
وقد تم إجراء العملية من قبل فريق جراحة الأعصاب بقيادة الدكتور محمد الطراونة، رئيس شعبة جراحة الأعصاب / مستشفى الأمير حمزة، ومشاركة الدكتور سالم الدويري، أستاذ مشارك / الجامعة الهاشمية / كلية الطب، والدكتور محمد نعمان، مقيم جراحة الأعصاب، واستشاري التخدير الدكتور محمود أبو عليم، ومشاركة فريق تمريض عمليات جراحة الأعصاب.
والجدير بالذكر أن فريق جراحة الأعصاب في مستشفى الأمير حمزة حقق تطورًا ملحوظًا في عمليات المنظار للانزلاقات الغضروفية خلال السنتين الماضيتين حيث تم إجراء أكثر من 200 عملية بالمنظار للفقرات القطنية ومعظمها تحت التخدير الموضعي. ويعد هذا الإنجاز الأول من نوعه في مستشفيات وزارة الصحة ويعتبر استكمالاً لمسيرة التطوير ومواكبة التطور في القطاع الطبي عالميًا ويأتي بدعم وتوجيهات من مجلس إدارة المستشفى ممثلاً بمعالي د. فراس الهواري وزير الصحة رئيس المجلس، وعطوفة الدكتور كفاح أبو طربوش المدير العام.
وتجدر الإشارة إلى أن العملية الجراحية انتهت بفضل الله دون حدوث مضاعفات وأبدى المريض تعافيًا سريعًا بعد العملية.
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