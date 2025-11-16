الأحد 2025-11-16 02:01 م
 

مستشفى الجامعة يحصُل على شهادة اعتماد المؤسّسات الصحيّة للمرة السابعة

الأحد، 16-11-2025

الوكيل الإخباري-   حصل مستشفى الجامعة الأردنية على شهادة اعتماد المؤسسات الصحية لعام 2025 للمرة السابعة على التوالي، بعد استيفائه بدقة المعايير الرئيسة والفرعية في مجالات رعاية المرضى، والتعليم والتدريب، إضافة إلى توفير بيئة عمل آمنة وضمان سلامة المنشأة.

ويأتي هذا الإنجاز انسجاما مع نهج المستشفى القائم على تعزيز معايير الجودة الوطنية وتطويرها باستمرار لضمان تقديم خدمات طبية نوعية.


وهنأ المدير العام للمستشفى الدكتور نادر البصول، في بيان اليوم الأحد، جميع العاملين في مختلف مواقعهم بهذا الإنجاز، الذي يضاف إلى سلسلة من الاعتمادات والإنجازات الوطنية والدولية في مجال الجودة، مؤكدا أن العمل الجماعي والتزام الكوادر كان له الدور الأبرز في تحقيق هذا التميز.

 
 
