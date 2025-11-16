مستشفى الجامعة يحصُل على شهادة اعتماد المؤسّسات الصحيّة للمرة السابعة

الوكيل الإخباري- حصل مستشفى الجامعة الأردنية على شهادة اعتماد المؤسسات الصحية لعام 2025 للمرة السابعة على التوالي، بعد استيفائه بدقة المعايير الرئيسة والفرعية في مجالات رعاية المرضى، والتعليم والتدريب، إضافة إلى توفير بيئة عمل آمنة وضمان سلامة المنشأة.

ويأتي هذا الإنجاز انسجاما مع نهج المستشفى القائم على تعزيز معايير الجودة الوطنية وتطويرها باستمرار لضمان تقديم خدمات طبية نوعية.