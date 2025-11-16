مستشفى الجامعة يحصُل على شهادة اعتماد المؤسّسات الصحيّة للمرة السابعة

ويأتي هذا الإنجاز انسجاما مع نهج المستشفى القائم على تعزيز معايير الجودة الوطنية وتطويرها باستمرار لضمان تقديم خدمات طبية نوعية.
وهنأ المدير العام للمستشفى الدكتور نادر البصول، في بيان اليوم الأحد، جميع العاملين في مختلف مواقعهم بهذا الإنجاز، الذي يضاف إلى سلسلة من الاعتمادات والإنجازات الوطنية والدولية في مجال الجودة، مؤكدا أن العمل الجماعي والتزام الكوادر كان له الدور الأبرز في تحقيق هذا التميز.
-
أخبار متعلقة
-
المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة عبر مقذوف
-
وزيرة التنمية والسفيرة الهولندية تبحثان التعاون في عدد من المجالات الاجتماعية
-
تقدم نوعي بإنجازات هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لشهر تشرين الأول
-
الأشغال: تسليم مبنى العيادات الخارجية بمستشفى معان نهاية آذار المقبل
-
وزارة المياه: ارتفاع منسوب سد الوالة بـ400 ألف م³ بعد تعرضه للجفاف
-
"الاتصال الحكومي" تنشر موجز إنجازات الوزارات والمؤسسات الحكومية خلال تشرين الأول الماضي
-
حسّان يوجه بدعم هيئة النزاهة حول أي قضايا تتعلق بالمستثمرين
-
الأمن العام يواصل حملة "تفقد جاهزية المركبات" استعداداً للشتاء